Мэр Орска извинился перед безногим вагнеровцем за инцидент в администрации

Временно исполняющий обязанности (врио) мэра Орска Артем Воробьев извинился перед безногим участником специальной военной операции (СВО), который был вынужден подниматься к нему на прием по лестнице. Видеообращение чиновник опубликовал в Telegram.

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Об инциденте стало известно после выхода сюжета местного портала Orsk.ru. В нем служивший в частной военной компании «Вагнер» и потерявший в зоне СВО обе стопы мужчина рассказал о проблемах с получением выплат и удостоверения ветерана. На запись также попали кадры, на которых видно, как инвалид-колясочник спускается на коленях по лестнице, не оборудованной пандусом.

После того как видео распространилась по сети, врио главы Орска записал обращение, в котором заявил, что ему стыдно за произошедшее и как руководителю, и чисто «по-человечески». Воробьев назвал вагнеровца настоящим героем и обратил внимание на то, что военнослужащий является обладателем медали «За отвагу».

«От администрации, от себя лично я, конечно, приношу извинения за ту ситуацию, которая получилась. Выводы будут сделаны. Не только организационные, кадровые», — заверил мэр, почеркнув, что обязательно вновь встретится с участником СВО, и местные власти постараются решить возникшие у него проблемы.

Ранее житель Забайкальского края заметил на берегу реки безногого мужчину, участвовавшего в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Россиянин помог бывшему военному на протезах спуститься к воде, предположив, что тот вскоре отравится домой, однако на следующий день вагнеровец оказался на том же месте. В результате выяснилось, что боец гостил у брата, однако поссорился с ним и ушел жить на улицу, обосновавшись у водоема.