В России вновь зафиксировали всплеск заболевания коронавирусом — за неделю показатель вырос на 28,2 процента, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Lenta.ru

Там отметили, что за прошедшие семь дней выздоровели 7 785 человек, заразившихся коронавирусом, а это на 7,5% больше по сравнению с показателем предыдущей недели. Говорит Москва

Также сообщается, что увеличение числа госпитализаций зафиксировано в 28 субъектах РФ, заболеваемость — в 58 регионах. Агентство «Москва»