Каждый пятый россиянин готов сохранять брак всеми возможными способами

При этом почти столько же при разводе остались хорошими друзьями.

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, участвовали ли они в разводе и всегда ли нужно сжигать все мосты с бывшими партнёрами.

Большинство опрошенных россиян (60%) относятся к разводам нейтрально, отмечая, что ситуации бывают разные. 21% считают, что если отношения портятся, надо однозначно отпустить их и жить дальше, а 19% строго против разрыва и будут сохранять брак всеми способами.

Больше половины респондентов (57%) заявили, что никогда не разводились, из них 42% были свидетелями такого у друзей или родственников, а 15% не коснулся вопрос даже косвенно. 43% лично пережили такой опыт.

Среди тех, кто сохранил семью, 59% сталкивались с ситуациями, которые могли бы привести к разводу, но смогли их преодолеть самостоятельно. 3% требовалась помощь друзей или родственников, 2% обращались к психологу. У более чем трети (36%) никогда не было такой проблемы в отношениях.

Среди тех, кто сталкивался с расторжением брака, у 36% оно проходило конфликтно, но без имущественных споров. У 35% развод прошёл легко, но с бывшими супругами они не общаются. 18%, напротив, обошлись без конфликтов и остались друзьями. Только 11% рассказали про затяжной раздел имущества.

Респонденты подтверждают, что без сторонней помощи преодолеть развод сложно. Так, 32% обращались за поддержкой к родственникам, 31% – к авторитетным друзьям, 22% – к юристам, 11% – к независимым медиаторам по решению конфликтов. При этом только 4% ходили к семейному психологу.

81% участников бракоразводных процессов в прошлом признались, что не жалеют о своём решении. Однако 19% по прошествии времени считают его ошибкой.

При этом 26% респондентов с опытом развода отметили, что им просто не хватило сил для примирения. 24% от такого шага могли бы остановить совместные дети, 21% – взаимное чувство любви. Пятую часть (20%) уберегла бы ценность прожитого жизненного опыта. Только 9% сохраняли бы семью из чувства ностальгии.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 25 июля по 1 августа 2024 года, охват составил 44 302 интернет-пользователя, среди которых 53% мужчин и 47% женщин.