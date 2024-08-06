На юге и северо-западе России ожидаются «пятнистые» дожди
На юге и северо-западе европейской части России на текущей неделе ожидаются «пятнистые» осадки, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, осадки будут интенсивными, но пройдут лишь местами. Температура будет близка к норме, и будет колебаться в пределах 29-33 градуса.
Приморье накрыли сильные дожди
Это касается Ставрополя, Краснодарского края, Крыма. Условия для «пятнистых» ливней существуют и на северо-западе страны - в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях. Также ливни продолжатся в Татарстане и Башкортостане.