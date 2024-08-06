На юге и северо-западе России ожидаются «пятнистые» дожди

На юге и северо-западе европейской части России на текущей неделе ожидаются «пятнистые» осадки, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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По его словам, осадки будут интенсивными, но пройдут лишь местами. Температура будет близка к норме, и будет колебаться в пределах 29-33 градуса.

Приморье накрыли сильные дожди

Это касается Ставрополя, Краснодарского края, Крыма. Условия для «пятнистых» ливней существуют и на северо-западе страны - в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях. Также ливни продолжатся в Татарстане и Башкортостане.