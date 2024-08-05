Умер глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа и муфтий Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Исмаил Бердиев умер. Об этом ТАСС сообщили в Духовном управлении мусульман КЧР.

"Да", - ответил представитель управления на вопрос корреспондента о смерти Исмаила Бердиева.



Ранее соболезнования в связи со смертью религиозного деятеля выразил муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев. Он отметил, что Бердиев посвятил свою жизнь служению исламу и укреплению межрелигиозного диалога.

"Его мудрость, духовность и доброта снискали ему глубокое уважение и почтение среди мусульман Северного Кавказа и всей России", - говорится в сообщении.



Исмаил Бердиев - первый муфтий Карачаево-Черкесии, руководил религиозным управлением республики с 1991 года. С 2003 года также возглавлял Координационный центр мусульман Северного Кавказа, который объединяет мусульман округа, а также трех регионов Южного федерального округа - Адыгеи, Калмыкии и Краснодарского края.