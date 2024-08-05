Возвращенный в Россию заключенный потребовал от суда в США прекращения дела

Защита россиянина Вадима Конощенка, который был возвращен в страну в рамках обмена заключенными между Россией и странами Запада, потребовала у американского суда прекратить дело в его отношении. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Отмечается, что адвокат россиянина уже подал соответствующее ходатайство в американский суд. Согласно версии стороны защиты, Конощенок получил президентское помилование без признания им вины, при этом россиянин продолжает настаивать на невиновности.

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«Президент США Джо Байден полностью помиловал Конощенка по делу, в рамках которого он не признавал себя виновным в окружном суде Нью-Йорка. <...> Господин Конощенок продолжает настаивать на своей невиновности. В свете помилования и одобренного правительством выезда из США господин Конощенок просит суд прекратить дело окончательно без права обжалования», — говорится в ходатайстве.



Напомним, что ранее в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией и США.