Возвращенный разведчик рассказал, в какой одежде Красикова привели на обмен

Разведчик Артем Дульцев, который вместе с семьей был возвращен в Россию в рамках масштабной сделки по обмену заключенными, рассказал, что другого российского заключенного Вадима Соколова (Красикова) показательно привели на обмен в мотоциклетном шлеме и цветных штанах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эфир «России-1».

Таким образом Дульцев прокомментировал опубликованные ранее кадры обмена, на которых один из заключенных одет в мотоциклетный шлем и красные брюки. Из видео было неясно, кто именно скрывался под шлемом, при этом на видео посадки заключенных в российский самолет все присутствующие уже были одеты в обычную одежду.

«Мне это показалось театром, можно было так не делать. Шлем, наручники, пристегнутые к ремню, цветные штаны — это была их цель, вот так показательно», — заявил Дульцев.



Напомним, что ранее в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией и США.