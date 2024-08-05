Медики сохранили ногу пранкеру Эдварду Билу

Медики московской клиники сохранили ногу пранкеру Эдварду Билу. В настоящее время блогер находится под присмотром врачей, пишет Telegram-канал Mash.

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Журналисты отметили, что после третьей и четвертой операций специалисты не давали гарантий сохранения конечности: у молодого человека было заражение крови и критическое состояние.

Пятая операция позволила спасти ногу. Врачи «разобрали» её «до деталей, чтобы добраться до очага и устранить проблемы, которые могли довести до полной ампутации».

Напомним, что Бил три месяца назад получил открытый перелом конечности в результате падения с самоката. Медики госпитализировали его, оказали необходимую помощь и, после выздоровления, выписали из клиники.

Затем выяснилось, что нога у пранкера зажила не до конца. В дальнейшем она воспалилась и начала опухать на месте перелома.