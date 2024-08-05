Возвращенный разведчик рассказал о вкладе Путина и СВР в сделку по обмену

Разведчик Артем Дульцев, который вместе с семьей был возвращен в Россию в рамках масштабной сделки по обмену заключенными, рассказал о вкладе в обмен президента России Владимира Путина и Службы внешней разведки (СВР). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия-1».

По его словам, когда он с женой находился в заключении, их навещал сотрудник СВР, который «передавал им приветы от Путина». Кроме того, этот сотрудник также заверил Дульцева, что президент делает все возможное для их обмена. Разведчик подчеркнул, что такие слова были для него большой поддержкой.

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«Мы ни на минуту не сомневались, что страна нас помнит, что за нами Россия и служба, и что в конце все будет благополучно, мы будем вместе единой семьей. Так и получилось», — заявил он.



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