Разведчица-нелегал Анна Дульцева, которая накануне вернулась в Россию после обмена заключенными со странами Запада, рассказала об угрозах в отношении нее и ее детей со стороны Аргентины. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает РИА Новости.

— Аргентинская сторона (...) хотела забрать наших детей (...) Дети могут быть отданы в (...) в другую семью, — рассказала Дульцева.



Кроме того, она выразила уверенность в том, что спецслужбы Словении поспособствовали тому, чтобы это не произошло.

— Мы ощущали, что спецслужба Словении (...) делала тоже все возможное, чтобы сохранить и оставить детей в Словении, чтобы мы были вместе, — приводит слова Дульцевой РИА Новости в публикации.



Восемь россиян, которые участвовали в обмене, 1 августа вернулись на родину. Во Внукове их встретили солдаты президентского полка. После остановки самолета летного отряда «Россия» Вадим Красиков, Владислав Клюшин, Павел Рубцов, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Артем и Анна Дульцевы с детьми прошли по красной дорожке.

Дульцевы рассказали, как их дети отреагировали на новость о том, что они русские

Вадим Красиков был приговорен к пожизненному заключению в ФРГ. Кто он такой и за что был осужден, разбиралась «Вечерняя Москва».

Россиянин Роман Селезнев, вернувшийся на родину, очень болен и нуждается в квалифицированной медицинской помощи. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил его адвокат Игорь Литвак.