Разведчики-нелегалы из России Анна и Артем Дульцевы рассказали, как их дети отреагировали на новость о том, что они русские. Об этом сообщает телеканал «Россия-1».

»[Я] отвлекла Софи от дел, у нее были игрушки, что-то смотрела на экране, я только заметил у нее нет эмоции, она начала чуть-чуть плакать. Потом рассказала Дане, он к этому отнесся спокойно, но очень положительно», — поделилась Дульцева.



До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дети российских разведчиков-нелегалов Артема и Анны Дульцевых, которые вернулись на Родину в результате обмена, лишь на пути в РФ узнали, что они русские.

Он заявил, что эти дети спрашивали у своих родителей, кто это такой их встречает. Они не знали, кто такой Путин, продолжил Песков.

Стало известно о жизни обменянных супругов Дульцевых

Дульцевы отбывали наказание в тюрьме в Словении. Существовала реальная угроза лишения их родительских прав.