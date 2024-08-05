Стало известно о жизни обменянных супругов Дульцевых

Супруги Анна и Артем Дульцевы, возвращенные в Россию в ходе масштабного обмена заключенными со странами Запада, жили в Словении под именами аргентинцев и занимались арт-бизнесом для прикрытия. Об этом сообщает The New York Times (NYT). Lenta.ru

Отмечается, что Анна Дульцева имела имя Мария Роза Майер Муньос и работала в арт-бизнесе, а ее супруг Артем именовался Людвиг Гиш и работал в IT-сфере. По данным газеты, они начали жить в Словении в 2017 году. Галерея Анны называлась «5'14», Артем был главой стартапа DSM&IT. 12-летняя девочка и 9-летний мальчик, дети Дульцевых, учились в Международной британской школе. Газета.Ru

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дети российских разведчиков-нелегалов Артема и Анны Дульцевых, вернувшихся на родину в результате обмена с Западом, лишь в самолете узнали, что они русские. Российская газета