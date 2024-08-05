Стало известно, куда поступила выпускница, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов

Единственная сдавшая ЕГЭ в 2024 году на 400 баллов Александра О. поступила на 1 курс МГТУ им. Н. Э. Баумана. Об этом сообщил ректор вуза Михаил Гордин в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов приемной кампании в ведущие российские вузы в 2024 году. Газета.Ru

«Мы гордимся, что у нас есть четырехсотбалльница, выпускница нашей Бауманской инженерной школы, она к нам поступила. Она единственная в России. 264 абитуриента стобалльников, 17 с двумястами баллами», — рассказал ректор университета. Lenta.ru

Александра является выпускницей Бауманской инженерной школы. Она получила 400 баллов за экзамены по русскому языку и профильной математике, а также физике и информатике. Сама школьница объяснила, что готовилась два года, поэтому чувствовала себя уверенно. News.ru