На 108-м году жизни скончалась у себя дома на Ленинградском шоссе ветеран войны Анна Несова. Об этом стало известно в понедельник, 5 августа.

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За неделю до смерти долгожительница стала жаловаться, что она периодически начинает задыхаться, и рассказала родственникам, что готовится к «завершению земного пути».

Жизнь ветерана оборвалась в ночь на понедельник. Сиделка услышала, что бабушка начала хрипеть. Женщина вызвала скорую помощь, но врачи не нашли никаких сильных проблем со здоровьем. Сообщается, что даже давление было «как у космонавта». Как только они уехали, старушка заснула и уже не проснулась.

Московский комсомолец рассказал, что всю войну Анна Алексеевна проработала медсестрой в санитарном поезде — оказывала раненым помощь, пока их везли в глубокий тыл. После победы она продолжила работать по профессии, потом вышла замуж и родила малыша. К сожалению, женщина очень быстро потеряла и мужа, и сына, последний умер в возрасте 50 лет.

До конца своей жизни она четко помнила войну и годы своей молодости, сохраняла ясность ума.

Ветеран Великой Отечественной войны Федор Бондаренко из Томска пожаловался, что заместитель главы города, личности которого он не уточняет, выгнал с трибуны девушку, которая несла ему воду. Из-за этого пришлось вызвать скорую к трибуне, у ветерана поднялось давление.