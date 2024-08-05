Исследование Rambler&Co: у каждого третьего россиянина есть мерч

Согласно опросу Rambler&Co и СберМаркетинга, половина сотрудников получают брендированные вещи от работодателей

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и СберМаркетинга спросили у интернет-пользователей, готовы ли они покупать мерч (брендированные товары) или воспринимают его только как подарок. Почти треть опрошенных (32%) отметили, что у них или у их семьи есть фирменная продукция брендов, при этом более половины из них (55%) пользуются ею в повседневной жизни.

39% респондентов получили фирменную продукцию бренда от работодателя (21% — от текущего, а 18% — от предыдущего), а 13% — от компании-партнёра по работе. При этом у 30% опрошенных есть мерч от брендов, к которым они не имеют отношения (для 15% это просто подарок, а ещё для 15% — проявление лояльности любимой компании). Ещё 18% затруднились ответить, какими путями к ним попадает продукция с логотипами.

Каждый четвёртый россиянин (27%) покупал мерч хотя бы раз в жизни, причём 44% опрошенных оплачивали покупку деньгами, 32% — бонусными баллами, 12% — подарочным сертификатом*. Остальные пользуются брендированными товарами, только если им их подарили.

Гаянэ Тищенко, директор департамента брендированной продукции СберМаркетинга: «Это исследование мы проводим уже несколько лет подряд и видим, что за последний год выросло число людей, которые купили мерч за свои деньги, а не получили его в подарок. Это показывает, что мерч становится более качественным: потребителям хочется его приобрести, они готовы за это платить и будут использовать брендированные товары в повседневной жизни. Таким образом, мерч обретает самостоятельную ценность: это уже не просто подарок, который положат в шкаф или передарят, а практичная, самодостаточная вещь. Одновременно мерч может быть эффективным рекламным инструментом для бизнеса, который познакомит клиента с компанией и повысит лояльность к бренду».



41% покупателей мерча приобретают его в фирменных магазинах бренда (22% — онлайн, а 19% — офлайн). Каждый четвёртый россиянин (27%) приобрёл мерч на мероприятии: на спортивном мероприятии — 16%, а на бизнес-мероприятии — 11%. Каждый пятый россиянин (22%) купил мерч на маркетплейсе (множественный выбор). Таким образом, сегодня россияне готовы покупать мерч — в большей степени, чем раньше.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 18 по 25 июля 2024 года. В нём приняли участие 26 825 человек, среди них 59% мужчин и 41% женщин.