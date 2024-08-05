Части Анапы после залпового ливня отключили электроэнергию

По информации Муниципального центре управления Анапой, частично на территории города, а также в курортном селе Супсех и станице Анапской в понедельник произошло аварийное отключение электроэнергии.

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По данным МЦУ, это связано с неблагоприятными погодными условиями. В настоящее время бригады энергетиков работают над устранением последствий удара стихии.

Отмечается, что после прохождения грозового фронта будет произведена "попытка возобновления подачи электроэнергии".

Как рассказали пресс-службе администрации муниципалитета, сегодня утром курорт накрыл залповый ливень: за три часа выпало 30 миллиметров осадков, что составляет практически месячную норм.

Ликвидацией последствий стихии были занимаются сотрудники городских служб и предприятий. Более 70 специалистов МБУ "Благоустройство" проводят уборку улиц от мусора.

"Большая часть работ уже выполнена, кое-где еще работы продолжаются", - подчеркнули в мэрии.



При этом отмечается, что в низменных частях города образовались локальные подтопления, здесь вода зашла в четыре цокольных этажа.

"Два адреса уже отработали специалисты управляющей компании и "Службы спасения". Еще в двух технических помещениях продолжается откачка воды мотопомпами", - уточнили в пресс-службе.