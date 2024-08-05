В Астраханской области два человека заразились лихорадкой Западного Нила

В Астраханской области были зафиксированы два случая заражения лихорадкой Западного Нила. По состоянию еще по двоих пациентов ожидается официальное заключение из лаборатории, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. Ura.Ru

В ведомстве уточнили, что заболевшие выявлены в Астрахани и в Приволжском районе. Сезон только начался, поэтому специалисты не исключают появления новых случаев. В регионе они могут регистрироваться до начала октября в связи с благоприятными климатическими условиями для комаров, которые являются переносчиками этого заболевания. В управлении напомнили, что в 2023 году всего было зарегистрировано семь случаев лихорадки Западного Нила. ТАСС