Назван регион, в котором на этой неделе выпадет снег

В Чукотском автономном округе на текущей неделе выпадет снег, сообщила NEWS.ru заведующая лабораторией и научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, это произойдет из-за того, что над акваторией Берингова моря образуется циклон, из тыловой части которого в регион придет очень холодный воздух с Северного полюса.

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На Чукотке будет свой циклон: он располагается над Беринговым морем. Из его тыловой части в регион поступит очень холодный воздух с Северного полюса. Поэтому там будет дождь с мокрым снегом и ветром до 18 метров в секунду не только на арктическом побережье, но и на востоке региона, — сказала Паршина.



Она добавила, что температура ночью на Чукотке будет колебаться от 0 до минус 5 градусов, а днем установится около 0 градусов. В Анадыре, по словам Паршиной, немного теплее — 4–6 градусов. Такая погода на Чукотке считается очень холодной для августа.

Это очень холодно, еще все-таки лето. В это время там должно быть градусов 10–15 днем, — добавила синоптик.



Ранее Людмила Паршина назвала российские регионы, в которых в выходные ожидаются сильные дожди. По ее словам, обширный циклон накроет Бурятию, Забайкалье, Амурскую область, Приморье и Якутию. Она добавила, что над Дальним Востоком субтропическая масса супертайфуна «Гаеми» встретится с арктическим воздухом и образует обширный циклон.