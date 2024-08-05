Симоньян прокомментировала обмен заключенными с Западом

В Россию вернулись люди, для которых верность присяге не пустой звук. Такое мнение выразила главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». Lenta.ru

«К нам вернулись люди, настоящие люди, для которых верность присяге — словосочетание, которое упомянул президент, встречая их, — это не пустой звук и не пафосное сочетание букв... Верность присяге и верность своей Родине», — отметила Симоньян. RT на русском

Она добавила, что те, кто уехали из России в результате обмена — «зверята». Ura.Ru