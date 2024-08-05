В Россию вернулись люди, для которых верность присяге не пустой звук. Такое мнение выразила главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», доступном на платформе «Смотрим».

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«К нам вернулись люди, настоящие люди, для которых верность присяге, словосочетание, которое упомянул президент [России Владимир Путин], встречая их, это не пустой звук. (...) Вот это люди, а уехали от нас зверята, скатертью им дорога», — прокомментировала Симоньян обмен заключенными РФ и Запада.



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Главред RT также отметила подвиг семей разведчиков, которые сознательно отказались от прежней жизни и уехали из своей страны ради службы родине.

Симоньян также обратила внимание на тот факт, что американский лидер Джо Байден во время встречи заключенных внезапно поднялся в пустой самолет, а спустя некоторое время вернулся обратно.