«Неизвестного науке леопарда» заметили на автодороге под Уссурийском

Редчайшего дальневосточного леопарда заметили рядом с автодорогой под Уссурийском. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил Telegram-канал заповедной территории «Земля леопарда».

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Отмечается, что по узору пятен животного установлено, что данные об этой особи отсутствуют в базе зарегистрированных «Земли леопарда», у него пока нет своего номера.

— Благодаря видео очевидцев мы «проверили» его, установили: это ранее неизвестный науке леопард. Устанавливаем наблюдение, водителей призываем сохранять бдительность, — написали в Telegram-канале.



Специалисты рассказали, что встретив леопарда, необходимо соблюдать безопасную дистанцию не менее 20 метров. Нельзя привлекать внимание животного голосом, не стоит открывать в авто окна и двери.

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