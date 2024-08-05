В России прошли испытания инновационного препарата для защиты от ВИЧ

Ученые провели испытания нового препарата «Ленакапавир», защищающего от ВИЧ. Подробности публикует РБК.

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«В рамках испытаний ленакапавира ни одна из более 2 тыс. женщин, получивших его, не заразилась, при этом случаи инфицирования были у тех, кто принимал таблетки», – говорится в сообщении.



Препарат «Ленакапавир» требует двух внутримышечных инъекций в год для защиты от ВИЧ. В холдинге заключили, что испытания являются «грандиозным успехом». Стоимость препарата – 40 тысяч долларов за годовой курс.

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По информации экспертов, в России обсудят, «кому этот препарат нужно применять и будет ли государство его оплачивать», передает РБК.

В конце июля выяснилось, что специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) работают над созданием нового лекарства для лечения ВИЧ-инфекции. Препарат будет основан на лентивирусном векторе, что предотвратит развитие лекарственной устойчивости, сообщает пресс-служба агентства.