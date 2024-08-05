В Госдуме готовят законопроект о запрете татуировок до 18 лет

В Госдуме рассматривают законопроект, касающийся запрета татуировок для несовершеннолетних. Зампредседателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил ограничить татуировки для детей до 18 лет.

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«Если человек вырос и ему очень хочется украсить себя неотъемлемым узором советских лагерей и российского уголовного мира, это его право», – отметил Милонов.



Виталий Милонов считает, что татуировки в столь юном возрасте могут быть крайне опасными.

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Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев уверен, что татуировки развивают комплекс неполноценности. Он добавил, что ограничение татуировок до 18 лет – справедливая мера, которую необходимо изучить и проработать.

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев подчеркивает, что выбор салона и мастера для татуировки должен быть тщательным. Инвазивные методы могут нести риски инфекций, таких как гепатит. Кроме того, чернила для татуировок, особенно черные, могут содержать канцерогенные вещества.

Глава Комитета по защите семьи, вопросов отцовства, материнства и детства Нина Останина выступает против запретов для детей. Она считает, что подростковое самовыражение, включая татуировки, – это возрастная особенность, поэтому проблему следует искать в обществе, а не в детях, пишет «Парламентская газета».

Ранее сообщалось, что увлечение татуировками может быть небезопасным для здоровья, так как татуировки способны провоцировать развитие рака.