Северное сияние видели жители шести регионов России

Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние. Об этом пишет RT.

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По данным издания, природное явление видели жители Новосибирска, Красноярска и Якутска. Кроме того, полярное сияние наблюдали в Тамбовской и Тверской областях, а также в Пермском крае.

Северное сияние проявилось по всей России после сильной магнитной бури

До этого сообщалось, что на выходных на Земле прогнозировались магнитные бури. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что «Солнце не собирается успокаиваться» и на нем продолжаются вспышки, интенсивность которых приближается к максимально возможному классу Х.

Эксперты также рассказывали, что магнитная буря повысилась до уровня G3 (сильно).

Полярное сияние, или Аврора, вызвано взаимодействием солнечных частиц с атмосферой Земли. Во многих северных культурах это явление встречалось с радостью. Люди считали, что это божественное знамение или великий мост, соединяющий мир богов и людей.

Ранее синоптик рассказал, когда утихнут магнитные бури.