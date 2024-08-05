Учебники по "Основам безопасности и защиты Родины" появятся в 2025/2026 учебном году

Государственные учебники по предметам "Основы безопасности и защиты Родины" для 8-11-х классов, "Труд" для 1-9-х классов, "История" для 5-9-х классов и "Обществознание" (9-11-й классы) появятся к началу 2025/2026 учебного года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью журналу "Эксперт".

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