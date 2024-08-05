Учебники по "Основам безопасности и защиты Родины" появятся в 2025/2026 учебном году
Государственные учебники по предметам "Основы безопасности и защиты Родины" для 8-11-х классов, "Труд" для 1-9-х классов, "История" для 5-9-х классов и "Обществознание" (9-11-й классы) появятся к началу 2025/2026 учебного года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью журналу "Эксперт".
"Минпросвещения России создает единые государственные учебники - такое пособие уже разработано по истории для старшеклассников. С 1 сентября 2023 года во всех образовательных организациях введены подобные учебники для 10-11-х классов. К началу 2025/2026 учебного года появятся государственные учебники по предметам "Основы безопасности и защиты Родины" (8-11-й классы), "Труд (технология)" (1-9-й классы), "История" (5-9-й классы) и "Обществознание" (9-11-й классы)", - сказал он.