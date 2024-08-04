Советник генпрокурора России, бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала слова настоятеля храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Андрея Ткачева, который раскритиковал равенство прав и обязанностей между мужчинами и женщинами. Об этом Поклонская написала в своем Telegram-канале.

Поклонская объяснила необходимость наличия власти для женщины в ответ на соответствующий вопрос Ткачева. По ее мнению, «чтобы справедливость была и не нужно было бетон таскать и на мужских работах убиваться матерям для того, чтобы прокормить семью».

«А не "бумажки перекладывать", теряя счастье семейного бытия», — написала она.



Ранее протоирей в опубликованной на YouTube проповеди заявил, что женщина «всю жизнь была домоседка, домохозяйка», источник «мудрости, хитрости житейской, знания какого-то». По его словам, она «должна быть домашним доктором» и уметь накормить всю семью, «имея в руках две жмени пшенной крупы и кусочек сала».

В начале июля Ткачев заявил, что у россиянок нет прав на эмбрионы внутри них. По его мнению, нельзя делать аборт, поскольку женщина не знает, кто может родиться — «возможно, великий человек».