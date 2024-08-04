Названы причины, по которым релоканты возвращаются в Россию

В 2022-2023 годах Россию покинуло большое количество специалистов. Значительная часть релокантов вернулась, пишет обозреватель Камилла Белл-Дэвис в статье для The Economist.

По ее словам, молодые программисты Сергей, Николай и Аня жили в Москве, вращались в столичной «технологической тусовке», работали в солидных компаниях. После начала СВО друзья уехали в Грузию, затем в Сербию, где население существенно лучше относится к россиянам.

«В Белграде Сергею понравилось, и он погрузился в оживленную общественную жизнь экспатов. В сербскую столицу переехали многие российские художники и музыканты, и Сергей с удовольствием ходил на концерты в заведения, открытые соотечественниками», — отметила автор статьи.



Вместе с тем, заметила обозреватель, Николай и Аня не решились остаться в Сербии. Они собрались, вернулись в Москву, купили квартиру в ипотеку с помощью госпрограммы.

«Москва процветает, даже больше, чем до СВО. Бары переполнены даже по понедельникам вечером, все столики заняты. В стабильных странах жить дорого. А в Москве я живу, как король», — рассказал Николай.



По его словам, «политические репрессии» ему не страшны. Он добавил, что на Западе намного больше людей арестовывают за публикацию нетолерантных материалов.

Сергей, в свою очередь, признал, что платит в Сербии «кучу налогов», размышляет о том, чтобы отринуть принципы и вернуться в Россию.