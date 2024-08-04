Тепляковы назвали девятого ребенка Альрик Финист Ольрион

В семье Тепляковых родился девятый ребенок, его назвали Альрик Финист Ольрион. Об этом сообщает StarHit.

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Как сообщили журналисты, глава семейства Евгений Тепляков поделился радостной новостью — у него родился девятый ребенок. Фотографию грудного ребенка он опубликовал в соцсетях.

Мальчику дали необычное имя — Альрик Финист Ольрион. В честь кого назван сын, можно только догадываться. Так, в русском фольклоре Финистом называли образ сокола-жениха.

О пополнении в семье Евгений Тепляков рассказал на следующие сутки после скандала с выселением. Правоохранители пытались выгнать многодетную семью из арендованной квартиры — дело в том, что на этом настаивал собственник, который не знал о количестве проживающих там детей.

Несмотря на скандал, Тепляковым удалось отстоять жилье. Глава семейства рассказал, что снимает трехкомнатную квартиру, за которую платит 90 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что отец Алисы Тепляковой рассказал, чем кормит детей-вундеркиндов.