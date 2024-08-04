Стало известно о результатах приема в российские вузы

В 2024 году набор студентов в российские университеты прошел успешнее, чем в прошлом. Такой вывод по итогам нынешней приемной кампании сделали в Минобрнауки, передают РИА Новости.

«По имеющимся на текущий момент данным, ее результаты оказались лучше, чем прошлогодние. Многим университетам удалось сразу закрыть набор на бюджетные места и при этом повысить качество отбора абитуриентов», — заявили в ведомстве.



Зачисление абитуриентов на места, финансируемые за счет госбюджета, начнется 4 августа. Те поступающие, кто предоставил оригиналы документов и прошел по конкурсу, будут приняты не позднее 9 августа. Поступить в вуз для обучения на платной основе можно будет до 20 августа, напоминают в Минобрнауки.

В текущем году на абитуриентов рассчитано свыше 621 тысячи бюджетных мест, 73 процента из них выделены на российские регионы. Наибольшее число мест получили высшие учебные заведения Татарстана (23 тысячи мест), Свердловской (19,7 тысячи мест) и Ростовской областей (18,4 тысячи мест). На присоединенные к РФ субъекты пришлось 29,3 тысячи мест. Больше всего бесплатных мест было закреплено за направлениями образование и педагогика (4,8 тысячи), информатика и вычислительная техника (1,4 тысячи), а также сельское, лесное и рыбное хозяйство (1,3 тысячи).

Ранее московские власти объяснили высокие результаты выпускников на ЕГЭ обучением в предпрофессиональных классах. Такие ученики составили около четверти всех стобалльников в столице.