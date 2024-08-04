Ургант прокомментировал отмену своего выступления на фестивале

Телеведущий Иван Ургант должен был выступить 21 августа на музыкальном фестивале благотворительного фонда «Антон тут рядом» в Петербурге, однако концерт отменили по неназванным причинам. Об этом рассказал сам шоумен в своем личном блоге.

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— Меня пригласили выступить с гитарой и усами. Согласился, не раздумывая. Прекрасный повод встретиться с нежно любимыми жителями Петербурга и Ленинградской области и помочь людям с аутизмом и их близким. Вчера узнал, что выступить не получится, — написал артист.



По словам Урганта, в этой ситуации ни его вины, ни организаторов. После отмены мероприятия шоумен перечислил полмиллиона рублей в поддержку фонда, который оказывает поддержку людям с аутизмом.

В мае члены парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс направили главе МИД страны Ханке Брюинс Слот запрос на объяснение в связи с выступлением Ивана Урганта и журналиста Владимира Познера в театре Амстердама.

Спортивный комментатор и телеведущий Кирилл Набутов* рассказал о том, как известность повлияла на Ивана Урганта. При этом он подчеркнул, что известность, которую обрел Ургант в России, заслуженная.

*Признан иноагентом по решению Минюста РФ.