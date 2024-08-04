Тропический шторм "Дебби" движется от Кубы к Мексиканскому заливу

Тропический шторм "Дебби", сформировавшийся в субботу около берегов Кубы, движется в направлении Мексиканского залива. Об этом сообщил кубинский Институт метеорологии.

Природное явление вызвало обильные ливни в центре и на западе острова, которые в вечерние часы усилились и вызвали отключение электроэнергии в разных районах Гаваны. Шторм перемещается в северо-западном направлении со скоростью 6,7 м/с. Институт метеорологии прогнозирует, что "Дебби" отдалится от Кубы в течение 12-24 часов, в воскресенье в первой половине дня в центральном регионе республики интенсивность осадков спадет, но на западе сохранится минимум в течение суток.

1 августа Институт метеорологии Кубы распространил сообщение о приближении сильного циклона с ливнями и грозами на большей части территории республики. Метеорологи предупредили о возможных наводнениях.

Посольство России в Гаване рекомендовало российским туристам, находящимся на Кубе, соблюдать осторожность и строго следовать указаниям представителей местных властей.