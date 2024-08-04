На Сахалине предупредили о подъеме уровня воды в реках

Подъем уровня воды на 50-100 см ожидается в реках на юге Сахалинской области. Продолжится затопление села Горнозаводск и нижней части города Южно-Сахалинск. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

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"Днем 4 августа и в последующие сутки на реках южных районов Сахалина продолжатся подъемы уровней воды на 0,5-1,0 м, затопление поймы, отдельных хозяйственных объектов, сохранится затопление села Горнозаводск и нижней части города Южно-Сахалинск", - говорится в сообщении.



В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию.

По сообщению мэрии Южно-Сахалинска, за сутки на территории городского округа выпало 53 мм осадков - это 49,53% месячной нормы. Все службы города максимально мобилизованы и переведены на круглосуточный режим работы.