Жанне Эппле вызвали скорую во время спектакля

Актрисе Жанне Эппле стало плохо во время выступления в спектакле «Теща с сюрпризом». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На сцене московского Театра Комедии Эппле почувствовала недомогание – у нее закружилась голова. Отыграв свою часть выступления, артистка ушла за кулисы, где ей вызвали скорую. Как отмечает Mash, знаменитость жаловалась на плохое самочувствие еще до начала постановки.

В больнице Эппле диагностировали ОРВИ. Артистка отказалась от госпитализации и вернулась в театр, чтобы доиграть постановку. На данный момент актриса чувствует себя нормально. По словам знаменитости, у нее упало давление.

Эппле дебютировала в кино в 1998 году в картине «Абориген». Актриса снималась в таких проектах, как «Два холма», «Мама», «Ералаш». В 2010-м она удостоилась звания заслуженной артистки России.

В октябре 2022 года на Эппле подала в суд ее давняя знакомая. Она заявила, что в 2010 году Эппле заняла у нее крупную сумму. Женщина требует взыскать с актрисы сумму оставшегося долга — €204 тыс. В августе 2023-го Эппле попросила суд признать ее банкротом.

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