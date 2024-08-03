Стало известно, где похоронят погибшего в Мали администратора канала GREY ZONE

Стало известно, где похоронят погибшего в Мали администратора телеграм-канала GREY ZONE Никиту Федянина. Об этом сообщает Telegram-канал RTVI со ссылкой на бойца отряда Вагнера.

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Накануне боец приехал в Москву из Белоруссии, чтобы отметить День ВДВ. Он рассказал, что Никиту Федянина похоронят либо на малой родине, в Липецкой области, либо в Горячем Ключе, где расположена аллея славы группы «Вагнер».

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Также боец подтвердил, что в колонне «Вагнера», которую в Мали атаковали туареги,находился командир Антон Елизаров с позывным «Лотос».

«У нас не было разделения, ты командир, ты будешь сидеть где-то сзади. Нет такого. Ты с пацанами», — сказал военный.



Ранее о пленении преемника Пригожина с позывным «Лотос» сообщил военный эксперт Борис Рожин.