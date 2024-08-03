Умер актер сериалов «Моя прекрасная няня» и «Кухня»

Заслуженный артист России, актер Театра Гоголя Вячеслав Львович Гилинов скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает официальный Telegram-канал театра.

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Гилинов умер накануне, 2 августа.

«Вячеслав Львович служил в театре с 1961 года и на протяжении более 60 лет был предан одной сцене, создав десятки ярких, запоминающихся образов», — сказано в сообщении.



Театр выразил глубокие соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам Вячеслава Львовича.

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Гилинов играл в театре с 1961 года. Он стал известен после сериалов «Кухня», «Моя прекрасная няня» и «Детективы».