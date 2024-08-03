Поплавская обвинила Асмус и Меньшикова в разврате

Актриса Яна Поплавская раскритиковала своих коллег Олега Меньшикова и Кристину Асмус за «разврат на сцене» в театре им. Ермоловой. Что об этом известно?

Что не понравилось Поплавской

Яну Поплавскую возмутили два спектакля в театре им. Ермоловой, художественным руководителем которого является народный артист России Олег Меньшиков.

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Речь идет о постановках «Леди Макбет Мценского уезда» и «Неидеальный Че». В обоих задействована актриса Кристина Асмус.

«В пяти минутах пешком от Кремля, в знаменитом театре Асмус максимально раскрывает свой талант, играя половой акт. Также культурные критики обращают внимание на еще один яркий спектакль в театре Ермоловой „Неидеальный Че“, посвященный мужскому половому органу. Сюжет строится на том, что героине привиделся „детородный орган“ с родинкой, она его ищет и находит у сантехника», — высказалась Поплавская в авторском Telegram-канале.



Также Поплавская обвинила министра культуры Ольгу Любимову в том, что она «открещивается от этого искусства».

«Министр культуры Ольга Любимова открещивается от этого „искусства“, мол, это „не ее епархия“, мол театр находится в ведении департамента культуры Москвы. Можно ли представить, чтобы министр внутренних дел Колокольцев отмахивался от громкого преступления, совершенного, скажем, в Крыму, мол, это в ведении республиканского МВД? Миллионы слов сказаны об уничтожении русской культуры на фоне войны против России, но ведь ничего не меняется. Ни-че-го. Найдут миллион таких же оправданий, якобы смысл другой, мол, режиссер вовсе не русофоб, директор театра хороший, спецоперации помогает... И разврат на сцене будет продолжаться. Невозможно смотреть на это молча. Мы кричим, но в ответ только снисходительная улыбка министра», — считает актриса.



Реакция россиян

В соцсетях россияне соглашаются с Яной Поплавской. По их мнению, такие спектакли можно ставить только в частных театрах.