«Половой акт у Кремля»: Поплавская обвинила Асмус и Меньшикова в разврате
Актриса Яна Поплавская раскритиковала своих коллег Олега Меньшикова и Кристину Асмус за «разврат на сцене» в театре им. Ермоловой. Что об этом известно?
Что не понравилось Поплавской
Яну Поплавскую возмутили два спектакля в театре им. Ермоловой, художественным руководителем которого является народный артист России Олег Меньшиков.
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Речь идет о постановках «Леди Макбет Мценского уезда» и «Неидеальный Че». В обоих задействована актриса Кристина Асмус.
«В пяти минутах пешком от Кремля, в знаменитом театре Асмус максимально раскрывает свой талант, играя половой акт. Также культурные критики обращают внимание на еще один яркий спектакль в театре Ермоловой „Неидеальный Че“, посвященный мужскому половому органу. Сюжет строится на том, что героине привиделся „детородный орган“ с родинкой, она его ищет и находит у сантехника», — высказалась Поплавская в авторском Telegram-канале.
Также Поплавская обвинила министра культуры Ольгу Любимову в том, что она «открещивается от этого искусства».
«Министр культуры Ольга Любимова открещивается от этого „искусства“, мол, это „не ее епархия“, мол театр находится в ведении департамента культуры Москвы. Можно ли представить, чтобы министр внутренних дел Колокольцев отмахивался от громкого преступления, совершенного, скажем, в Крыму, мол, это в ведении республиканского МВД? Миллионы слов сказаны об уничтожении русской культуры на фоне войны против России, но ведь ничего не меняется. Ни-че-го. Найдут миллион таких же оправданий, якобы смысл другой, мол, режиссер вовсе не русофоб, директор театра хороший, спецоперации помогает... И разврат на сцене будет продолжаться. Невозможно смотреть на это молча. Мы кричим, но в ответ только снисходительная улыбка министра», — считает актриса.
Реакция россиян
В соцсетях россияне соглашаются с Яной Поплавской. По их мнению, такие спектакли можно ставить только в частных театрах.
«Я против пошлости за бюджетные средства! Да, в частных театрах — пожалуйста. Ставьте все, что в рамках закона, и показывайте зрителю. Но когда в государственном театре за бюджетные средства ставят абсолютную чернуху, а Минкульт не только финансирует это, но и продвигает, рекламирует, награждает премиями и дает гранты на такое, это уже совсем нездоровая история»; «Театр Ермоловой, конечно, и при прошлом худруке Андрееве любил экспериментировать и радовать зрителя „современным искусством“, но эти эксперименты были тонкие, непошлые. А при Меньшикове же театр все чаще именно неприятно шокирует»; «Я не ханжа, но я искренне не понял, зачем в спектакле сцена близости? Асмус ее так играет, кстати, что ей позавидовали бы величайшие актрисы современного жанра. Все так сыграно: движения, страсть, критики. А для чего эта бурная сцена? Какой смысл она несет? Объясните, пожалуйста. Может, я не понимаю что-то в современном искусстве»; «Надеюсь, Поплавская дожмет Минкульт, ибо в театр Ермоловой больше ходить не хочется. Пошлые сцены не оправданы по сюжету. Шок ради шока. Разврат ради разврата»; «Когда начинается сцена с Асмус, то зрители краснеют, им неловко становится. Я сразу вспомнил, как после скандального фильма „Текст“ Асмус рыдала и говорила, что теперь режиссеры видят в ней только актрису таких ролей. Неудивительно! Да она и сама рада этому, видимо. Сама же роли выбирает!» — негодуют пользователи Сети.