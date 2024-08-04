В РПЦ назвали предостережения о ретроградном Меркурии «больными фантазиями»

Астрономическое явление будет зафиксировано с 5 по 28 августа.

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В этот период астрологи рекомендуют избегать начала новых проектов, подписания контрактов, покупки техники.

В интервью с радиостанцией «Говорит Москва» зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе выразил мнение, что задумываться об этом могут только «поклоняющиеся кусту папуасы».

«Эти предостережения актуальны только для тех, кто считает себя папуасами, живущими в джунглях, боящимися грома и молнии и поклоняющихся кусту. Вот для тех эти предостережения актуальны. Для тех, кто считает себя свободными и разумными людьми, это не более, чем больные фантазии тех, кто их распространяет».



Ретроградный Меркурий в астрологии — это явление, при котором возникает иллюзия движения планеты в обратном направлении.