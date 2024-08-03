Вернувшийся по обмену россиянин рассказал, как его хотели убить в тюрьме США

Россиянин Роман Селезнев, вернувшийся на родину в рамках крупнейшего обмена заключенными, рассказал, что ему пришлось пережить в тюрьмах США. Десять лет мужчину перевозили из штата в штат, сажали в карцер, не давали нормально спать и есть и дважды чуть не убили. Об этом Селезнев заявил в интервью «Первому каналу».

«Привезли, обращались очень плохо. Изначально посадили в карцер… Пару случаев было, когда меня чуть не убили», — сказал Селезнев.



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По его словам, он не сидел в одной тюрьме, его перевозили из штата в штат. Надзиратели американских тюрем будили его каждые два часа, включали свет и заставляли отмечаться.

Спасало то, что у Романа была огромная поддержка со стороны родственников и посольства. И он даже секунду не думал, что о нем забыли.

Селезнев говорит, что до сих пор не верит, что он дома.

«Всегда боюсь проснуться в одно мгновение и быть опять в камере. Службы ФСБ меня вытащили. Наш президент, Владимир Владимирович», — сказал Роман.



Он добавил, что знал, что Россия не бросает своих граждан в беде.

В США Селезнева приговорили к 27 годам заключения по надуманным обвинениям. Он вернулся домой после крупнейшего обмена заключенными между Россией и Западом со времен холодной войны.