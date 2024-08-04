Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

Резкое и сильное вторжение холодных воздушных масс на территорию Якутии и Магаданской области привело к тому, что в некоторых районах уже в начале августа пройдут заморозки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Очень интересно, что летом начали прогнозировать заморозки в начале августа на севере Дальневосточного федерального округа – это первый признак приближающейся осени», – подметил синоптик.



Синоптики предупредили жителей российского региона о минусовой температуре и снеге

Вильфанд рассказал, что в центральных районах Якутии температура может опуститься до –1 градуса. В Магаданской области столбики термометра опустятся еще ниже до –5 о отдельных районах. По словам метеоролога, в пятницу и субботу температура уже близилась к нулю, что является первым показателем подступающей осени.

На следующей неделе минусовая температура отступит, ночью будет +5…+7 градусов, днем – от плюс 15 до плюс 18. Это объясняется выходом циклона на Чукотку, в тыловой части которого наблюдается холодный воздух, поэтому с прохождением этого циклона температура повысится, передает tass.ru.

Ранее «ФедералПресс» рассказал в каких регионах по прогнозам начнется дикая жара. Согласно данным синоптиков, в Тыве в выходные температура будет доходить до +35 градусов. Жителей новосибирской области и Алтайского края ждет жаркая погода от +30 до +32 градусов. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1