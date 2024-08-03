Стало известно, что готова к применению вакцина против рака толстой кишки

Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что вакцина против колоректального рака уже прошла все доклинические исследования и готова к применению у пациентов.

© Сергей Бобылев/ТАСС

По её словам, научные организации Федерального медико-биологического агентства России разрабатывают онковакцины от ряда агрессивных опухолей.

Стало известно, когда в России начнут использовать вакцину от рака на добровольцах

«Вакцина против колоректального рака уже прошла полный цикл доклинических исследований и готова к применению в клинической практике», — передаёт слова Скворцовой РИА Новости.



Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что испытания вакцины от рака могут начаться в середине 2025 года.

Также, по его словам, в 2025 году может появиться вакцина для защиты от туберкулёза.