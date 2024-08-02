Кара-Мурза* заявил, что был уверен в своей смерти в тюрьме

Российский журналист Владимир Кара-Мурза* (внесен в реестр иноагентов в России), ранее освобожденный в ходе масштабного обмена заключенными между Россией и США, заявил, что не подписывал прошения о помиловании. Об этом сообщает РБК.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Германии по итогам обмена. Он добавил, что свою подпись также не поставил и бывший московский муниципальный депутат Илья Яшин** (внесен в реестр иноагентов в России). По словам журналиста, их разрешения на обмен «не спрашивали».

«Тем не менее мы сидим здесь, поскольку указы были подписаны», — заявил он.



Кара-Мурза также рассказал о том, что после его прибытия в США он сразу же получил звонок от главы Белого дома Джо Байдена. Когда же ему наконец-то удалось позвонить семье, журналист заявил им, что до последнего не верил, что когда-либо выйдет из тюрьмы.

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«Я был уверен, что умру в тюрьме. <...> Я не верю в происходящее. Мне все еще кажется, что я сплю в своей камере в Омске, вместо того чтобы слышать ваш голос. Кажется, нас 16 человек в этом самолете. Не думаю, что в мире есть много более важных вещей, чем спасение человеческих жизней», — заявил он.



Ранее в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией и США.