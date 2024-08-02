Яшин* после приезда в США сразу же захотел вернуться в Россию

Политик Илья Яшин*, который прибыл в США после обмена заключенными, выразил желание вернуться обратно в Россию. Он не считает свое отправление в Германию добровольным и описывает его как незаконное выдворение.

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— Скажу как есть: больше всего мне сейчас хочется вернуться домой. Первое желание было немедленно взять билет и вернуться в Россию, — подчеркнул Яшин*.



Он отметил, что мечтает о возвращении на родину. Однако политик считает, что при прибытии в страну его сразу задержат, передает BBC.

При этом бывший президент США Дональд Трамп назвал отличной для России сделку по обмену заключенными. Благодаря обмену в Россию вернулись восемь человек, в том числе и Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии.

Яшин не просили о помиловании

Президент России Владимир Путин лично приехал встречать россиян после обмена, решив отдать дань уважения тем, кто служит своей стране, и поприветствовал их детей на испанском языке. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также прокомментировал масштабный обмен.

* Включен Минюстом в реестр иноагентов.