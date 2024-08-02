Кара-Мурза* заявил, что они с Яшиным не просили о помиловании

Публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом), ранее приговоренный в России к 25 годам лишения свободы в колонии по делам о государственной измене и фейках о ВС РФ, на пресс-конференции в Германии после обмена заключенными заявил, что он и бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом) отказались писать прошения о помиловании.

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«Тем не менее, мы сидим здесь, поскольку указы были подписаны», — сказал он.



Он добавил, что обменянные въехали в Германию по российским паспортам, загранпаспорта им не выдавали.

На этой же пресс конференции Яшин заявил, что рассматривает произошедшее как незконное выдворение из страны. Он сообщил, что написал письменное заявление на имя начальника колонии о том, что «Конституция запрещает высылку из РФ ее граждан без их согласия».

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«Настоящим заявляю — не даю согласия на высылку», — сказал он.



1 августа Россия и Запад провели в турецкой столице крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, ранее находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, еще трое — в США. В числе лиц, освобожденных российской стороной, Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, а также журналист американской WSJ Эван Гершкович и экс-морпех США Пол Уилан.