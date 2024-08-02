Ермак призвал не пускать Нетребко на европейскую сцену

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что страны Европы не должны допустить возвращения на сцену оперной певицы Анны Нетребко. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщение Ермака в социальных сетях.

Таким образом глава офиса Зеленского прокомментировал новости о том, что Нетребко выступит в новой постановке на сцене Римской оперы. По его словам, страны Европы должны сделать так, чтобы российские артисты не могли заработать деньги на европейских площадках.

Покинувшая Россию Анна Нетребко будет собирать деньги с американцев

«Сейчас очень важно, чтобы российские деятели не имели возможности зарабатывать деньги», – заявил Ермак.



Ранее Ермак призвал к скорейшему завершению конфликта с Россией.