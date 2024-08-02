Тепляковых хотят выселить из съемной квартиры

Многодетная семья Тепляковых заявляет о беспределе в квартире, которую они арендуют. По их словам, их хотят незаконно выселить.

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Собственники квартиры пытаются выселить семью и якобы даже выломали дверь. Причины такого поведения собственников жилья не уточняются, вторая сторона конфликта никак ситуацию не комментировала.

Отец семейства Евгений Тепляков рассказал, что у собственника есть задолженность перед налоговой, а Тепляковы арендуют жилье на законных основаниях. При это полиция якобы бездействует, сообщил он на своем YouTube-канале.

До этого Тепляков заявил, что они ждут девятого ребенка. По его словам, общественность в России по непонятной причине решает, кому и сколько можно рожать детей. Он также попросил не распространять ложь о его семье.

Семейство Тепляковых в соцсетях делится фактами о своих детях, которым легко даются сложные науки и вузовские программы. Как живет многодетная семья и правда ли то, что им «приходится ютиться в однушке», выясняла «Вечерняя Москва».