Виктор Бут намерен встретиться с вернувшимися по обмену россиянами

Депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут планирует встретиться с вернувшимися по обмену на родину россиянами. Об этом он сообщил ТАСС.

"Я с радостью встречусь со всеми вернувшимися россиянами, нашими людьми, ведь мы своих не бросаем", - сказал собеседник агентства.



Бут добавил, что было бы очень интересно обменяться эмоциями и воспоминаниями.

"Главное, наверное, сейчас дать семьям возможность побыть [вместе]. И чтобы те, которые вернулись, отошли, насладились [возможностью] быть вместе со своими любимыми, со своими близкими, со своими друзьями. И просто погуляли спокойно по своим любимым местам, где бы они ни жили в это время", - считает он.



Бут был возвращен в Россию в 2022 году в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.