Поездка за впечатлениями: лучшее комбо от «Афиши» и Ситидрайва

Гид по городским развлечением «Афиша» и каршеринг-сервис Ситидрайв запустили проект «Успей за лето всё!». В августе пользователям доступны скидки на популярные городские события, промокоды на поездки по городу и шанс выиграть призы.

© Пресс-служба "Ситидрайва"

На Afisha.ru появилась подборка концертов, спектаклей, балетов и других представлений со скидками до 5%: концерты группы «Звери» и Дельфина, балет «Дон Кихот», современное прочтение драмы Лермонтова «Маскарад», опера «Травиата», спектакль «Парфюмер» по мотивам мирового произведения, джаз-концерт Игоря Бутмана, «Мастер и Маргарита» и другие. Пользователи, которые приобретут билеты на понравившиеся события, получат промокод от Ситидрайва на любые поездки по поминутному и фикс-тарифам в августе. Все участники проекта «Успей за лето всё!», которые купили билеты из подборки и воспользовались промокодом на поездку с Ситидрайвом, автоматически участвуют в розыгрыше призов от обеих компаний. Победители получат сертификат от «Афиши» на 10 000 рублей и 10 000 драйв-бонусов от каршеринг-сервиса Ситидрайв.

Итоги подведут 2 сентября в Telegram-канале «Афиши».

В течение всей кампании на улицах Москвы будут ездить 10 автомобилей Ситидрайва в красочной оклейке «Успей за лето всё!». Они напоминают жителям столицы о начале последнего месяца лета и ярких эмоциях, которые ждут всех участников проекта.

Подборка и подробные правила акции доступны по ссылке.