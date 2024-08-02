Жители разрушенного дома в Нижнем Тагиле начали получать первые выплаты

Первые пять жителей дома в Нижнем Тагиле, где после взрыва газа обрушились два подъезда, получили выплаты - по 150 тысяч рублей за полную утрату имущества.

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"Еще 38 пострадавшим поступили средства на первоочередные нужды из муниципального бюджета. Специалисты Минсоцполитики собирать данные - документы на 17 семей уже составлены, сведения о восьми семьях находятся в работе", - передает департамент информационной политики Свердловской области.



Напомним: губернатор Евгений Куйвашев распорядился выделить более 240 миллионов рублей из резервного фонда правительства области на оказание помощи тагильчанам.

Для обитателей пятиэтажки на Сибирской, оставшихся без житья (взрывная волна разрушила 25 квартир), организовали пункт временного размещения в гостинице "Спортивная-1" - сейчас там 10 человек, в том числе двое детей. Они обеспечены всем необходимым. С людьми работают волонтеры и психологи. Добровольцы собрали и доставили в гостиницу 500 килограммов продуктов, гигиенических средств и предметов первой необходимости.

Волонтеры-медики - студенты и педагоги Свердловского областного медицинского колледжа - помогают пострадавшим, участвуя в поисково-спасательной операции на месте трагедии.

Работает круглосуточная "горячая линия": 8(3435)33-18-55. Также можно звонить в местное отделение Красного Креста 8-922-039-49-20 и на федеральный номер организации 8-800-250-18-59.

На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. Известно о пятерых погибших. Судьба еще четверых жителей панелька остается невыясненной. По данным минздрава, пострадали в результате ЧП 20 человек.