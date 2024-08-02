Жена вернувшегося в Россию бизнесмена Клюшина рассказала о его состоянии

Жена вернувшегося в Россию бизнесмена Владислава Клюшина рассказала о состоянии супруга. По ее словам, он рад быть дома и чувствует себя прекрасно.

© Вечерняя Москва

— Все прекрасно, все счастливы, — сообщила жена Клюшина.



Она рассказала, что Клюшин не виделся с ней и детьми уже больше трех лет, однако остался таким же, как и был, передает РЕН ТВ.

7 сентября 2023 года суд в Бостоне приговорил к девяти годам тюремного заключения россиянина Владислава Клюшина, признанного виновным в кибермошенничестве. Власти США обвиняют Клюшина в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Россиянин был арестован в Швейцарии и экстрадирован в Штаты. Сам же своей вины он не признал.

Восемь россиян, которые участвовали в обмене, 1 августа вернулись на родину. Во Внукове их встретили солдаты президентского полка. После остановки самолета летного отряда «Россия» Вадим Красиков, Владислав Клюшин, Павел Рубцов, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Артем и Анна Дульцевы с детьми прошли по красной дорожке.