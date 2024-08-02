В Волгоградской области река окрасилась в розовый цвет

Местные жители пожаловались, что река Червленая в Светлоярском районе Волгоградской области приобрела темно-розовый оттенок. Комитет природных ресурсов региона начал проверку изложенных фактов.

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Видео с окрасившейся в непривычный, похожий на разбавленную марганцовку цвет рекой, распространили в соцсетях. Рядом зафиксированы тела мертвых рыб.

Комитет природных ресурсов начал по данному факту проверку, сообщает ТАСС. Информация о случившемся для принятия мер направлена в региональное управление Росприроднадзора и Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства.